تعزيز قدرات كاوست بالحوسبة والذكاء الاصطناعي

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ويأتي استحداث «كاوست» لمثل هذه التقنية؛ نظرا لما تشكله قدرات الحوسبة الفائقة وبشكل متزايد، كعامل أساسي للابتكار العالمي ورفع القدرة التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي؛ وقد تعاونت الجامعة في ذلك مع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، الرائدة عالميا في مجال التقنية؛ حيث يعتبر الحاسوب العملاق «شاهين 3»، أسرع 20 مرة من النظام الحالي في الجامعة، وأقوى نظام حوسبة فائقة في الشرق الأوسط لمعالجة المجالات الحيوية التي لها تأثير على المجتمع والبيئة.وأكدت الجامعة أن النظام الجديد، الذي يتم بناؤه سيحدث ثورة في قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وحجم هائلين، مما يمكن مستخدميها من اكتشاف ما لم يكن ممكنا من قبل، وتحقيق إمكانات جديدة للذكاء الاصطناعي.
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