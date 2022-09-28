تعزيز قدرات كاوست بالحوسبة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ضمن مسيرتها في تسريع الاكتشاف العلمي وتمكين الذكاء الاصطناعي على استقطاب الحاسوب العملاق «شاهين 3»، بهدف تقديم أحدث قدرات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي والنهوض بمجال البحث العلمي في العديد من المجالات بما فيها الغذاء والماء والطاقة والبيئة.

ويأتي استحداث «كاوست» لمثل هذه التقنية؛ نظرا لما تشكله قدرات الحوسبة الفائقة وبشكل متزايد، كعامل أساسي للابتكار العالمي ورفع القدرة التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي؛ وقد تعاونت الجامعة في ذلك مع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، الرائدة عالميا في مجال التقنية؛ حيث يعتبر الحاسوب العملاق «شاهين 3»، أسرع 20 مرة من النظام الحالي في الجامعة، وأقوى نظام حوسبة فائقة في الشرق الأوسط لمعالجة المجالات الحيوية التي لها تأثير على المجتمع والبيئة.

وأكدت الجامعة أن النظام الجديد، الذي يتم بناؤه سيحدث ثورة في قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وحجم هائلين، مما يمكن مستخدميها من اكتشاف ما لم يكن ممكنا من قبل، وتحقيق إمكانات جديدة للذكاء الاصطناعي.