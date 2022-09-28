«عزيز هالة» يشارك في ملتقى القاهرة السينمائي

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وأفادت إدارة المهرجان في بيان، بأن مشروع الفيلم ينافس في مسابقة المشاريع الروائية الطويلة ضمن «مرحلة التطوير»، التي تضم 6 مشاريع روائية من المملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمغرب بالإضافة إلى مشروعين من مصر.وأشار إلى أن ملتقى القاهرة السينمائي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين السينما العربية والمشهد الدولي للصناعة السينمائية، من خلال اختيار العديد من المشروعات لأفلام واعدة من 10 دول عربية مختلفة؛ ترصد القصص التي تعكس الأوضاع الراهنة داخل هذه الدول.
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