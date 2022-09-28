«عزيز هالة» يشارك في ملتقى القاهرة السينمائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مشروع فيلم «عزيز هالة» للمخرجة السعودية جواهر العامري ضمن قائمة المشاريع المختارة للمشاركة في النسخة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يعقد ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، المقررة إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

وأفادت إدارة المهرجان في بيان، بأن مشروع الفيلم ينافس في مسابقة المشاريع الروائية الطويلة ضمن «مرحلة التطوير»، التي تضم 6 مشاريع روائية من المملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمغرب بالإضافة إلى مشروعين من مصر.

وأشار إلى أن ملتقى القاهرة السينمائي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين السينما العربية والمشهد الدولي للصناعة السينمائية، من خلال اختيار العديد من المشروعات لأفلام واعدة من 10 دول عربية مختلفة؛ ترصد القصص التي تعكس الأوضاع الراهنة داخل هذه الدول.