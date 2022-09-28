شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر يناقش تحسين نظام الرعاية الصحية التعلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف مناقشة تحسين نظام الرعاية الصحية التعلمية، نظّمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع برنامج تحول القطاع الصحي أمس مؤتمر النظام الصحي التعلمي (The Learning Health Systems Conference) الذي ينتهي اليوم، بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان خلال المؤتمر أن النظام الصحي التعلمي من المبادئ المهمة والرئيسة والحديثة والضرورية للتكامل بين مكونات المنظومة الصحية، مؤكدا أنه في ظل التحول الصحي الذي تشهده المملكة أصبح التخطيط لهذا النظام ضروريا وحتميا.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني أن برنامج تحول القطاع الصحي أحدث برامج رؤية 2030 ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليصبح نظاما صحيا شاملا وفعالا لتحقيق رؤية 2030 واستيعاب طموحاتها وتطلعاتها من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وأضاف «من خلال تحولنا إلى نظام صحي تعلمي سنوفر الآلية التي تمكننا من تحويل التعلم المستمر إلى ممارسات ترفع من مستوى وجودة الخدمة وتحصل على رضا المستفيد وتعزز الرعاية الصحية وتطور أداء العاملين في القطاع الصحي.

ويعد مؤتمر النظام الصحي التعلمي ضمن أحد برامج التحول الصحي والتي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإيجاد بيئات ومجتمعات تعلمية ومميزة ومرنة وفعالة بشكل مستدام. ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين الذين لهم دور مهم في تطوير أنظمة التعلم الصحي على المستوى المحلي والعالمي.

أهداف المؤتمر:

