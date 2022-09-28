شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يتلقى تهاني رؤساء دول بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تهاني زعماء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وهنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.

وأعرب في برقية عن خالص تهانيه لولي العهد على الثقة الملكية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة المملكة وشعبها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.

من جانبه هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقية، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.

كما هنأ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقية، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.

وهنأ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال «بهذه المناسبة أبارك لأخي الأمير محمد بن سلمان، راجيا له التوفيق والسداد وللمملكة الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

من جهته هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.

وأعرب أمير قطر، في برقية بعثها، عن التمنيات له بالتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

كما هنأ نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.

تطور وزارة الدفاع

من جهة أخرى التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقر وزارة الدفاع بجدة، أمس، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملا أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة. وعبر ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة مشيدا بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلا الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد.

شكر مملكة السويد

إلى ذلك تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من رئيسة وزراء مملكة السويد ماغدالينا أندرسون، عبرت خلالها عن شكرها وتقديرها لدوره ووساطته لتبادل الأسرى في الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينم عن ذلك من حرص على دعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، وتخفيف الآثار الناجمة عنها.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة أمس، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.