اخبار الخليج – هشام بن عبدالرحمن: وتيرة متسارعة لإتمام تنفيذ الحوكمة بشؤون الجنسية والجوازات

محمد بن مسعود - الدمام - أشار‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطوات‭ ‬إتمام‭ ‬الحوكمة‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬وفق‭ ‬وتيرة‭ ‬متسارعة،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬لتطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬الحوكمة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬الوزارة‭ ‬،‭ ‬وجعل‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬واقعاً‭ ‬ملموساً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬لا‭ ‬تألوا‭ ‬جهداً‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجودة‭ ‬والاداء،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمختلف‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬المستفيدين‭.‬

وأوضح‭ ‬معاليه‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬اليوم‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬المستشار‭ ‬بشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صالح‭ ‬سنان‭ ‬الدوسري‭ ‬،‭ ‬وسعادة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬،‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للمنافذ‭ ‬والبحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬العميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدراء‭ ‬،‭ ‬للإطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لاستكمال‭ ‬تطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ومتابعة‭ ‬للخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التوعوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬المراقبة‭ ‬والمتابعة‭ ‬وتقديم‭ ‬التقارير‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬مستويات‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭.‬

كما‭ ‬أطلع‭ ‬معاليه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬محاور‭ ‬الحوكمة‭ ‬الستة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬محاور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬الإدارة‭ ‬وصناعة‭ ‬القرار،‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وعلاقات‭ ‬المتعاملين،‭ ‬الاداء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬التنافسية‭ ‬والاستدامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محور‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬أهداف‭ ‬محاور‭ ‬الحوكمة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثوابت‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والمتابعة‭ ‬والتقييم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬اتجاهات‭ ‬عمل‭ ‬الوزارة،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬ومؤشرات‭ ‬لقياس‭ ‬الاداء‭ ‬والنتائج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإدارية‭ ‬وتطوير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والمساءلة‭ ‬والشفافية‭.‬