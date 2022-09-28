اخبار الخليج – هشام بن عبدالرحمن: وتيرة متسارعة لإتمام تنفيذ الحوكمة بشؤون الجنسية والجوازات

محمد بن مسعود - الدمام - أشار معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن خطوات إتمام الحوكمة يتم تنفيذها وفق وتيرة متسارعة، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، لتطبيق قواعد الحوكمة على جميع مستويات الوزارة ، وجعل مسيرة التطوير والتحديث واقعاً ملموساً، مؤكداً بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لا تألوا جهداً لتعزيز الجودة والاداء، والارتقاء بمختلف خدماتها المقدمة لجميع المستفيدين.
وأوضح معاليه خلال اجتماعه اليوم بحضور سعادة المستشار بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة السيد عبدالرحمن صالح سنان الدوسري ، وسعادة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة ، والوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري ، وعدد من المدراء ، للإطلاع على آخر الاجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال تطبيق الحوكمة ، وقد قامت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتشكيل فريق لتنفيذ ومتابعة للخطة الموضوعة في مختلف الإدارات، والعمل على تأهيل الكادر البشري من خلال التدريب المتخصص والمحاضرات التوعوية، بالإضافة للقيام بأعمال المراقبة والمتابعة وتقديم التقارير الدورية التي توضح مستويات التقدم في التنفيذ.
كما أطلع معاليه خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من خطة العمل لتنفيذ محاور الحوكمة الستة والتي تشمل محاور التخطيط الاستراتيجي، الإدارة وصناعة القرار، المسؤولية المجتمعية وعلاقات المتعاملين، الاداء المؤسسي، التنافسية والاستدامة، بالإضافة إلى محور الرقابة والتدقيق.
من جانبه قدم المستشار في إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية الدكتور محمد سعد عرضاً حول أهداف محاور الحوكمة التي تهدف إلى تعزيز الثوابت الأساسية، وتعزيز آليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في جميع اتجاهات عمل الوزارة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ووضع آليات ومؤشرات لقياس الاداء والنتائج، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإدارية وتطوير الموارد البشرية، وضمان جودة التعليم والتدريب، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.
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