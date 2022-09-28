اخبار الخليج – مركز اتصالات الانتخابات يتلقى أكثر من 4200 اتصال منذ تدشينه

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 أن مركز الاتصالات «77277277» ومنذ الإعلان عن بدء تشغيله قبل أسبوعين في 12 سبتمبر الجاري ولغاية هذا اليوم، قد تلقى أكثر من 4200 مكالمة هاتفية.
وذكرت أن مركز الاتصالات الذي يعد أحد القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات الرسمية حول العملية الانتخابية، ويدار من قبل موظفين مؤهلين ومدربين للرد والإجابة على كافة استفسارات المتصلين وبإشراف من قبل اللجنة القانونية التابعة للإدارة التنفيذية للانتخابات، يعمل يومياً وخلال العطل والإجازات الرسمية، وذلك المركز من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة مساء، كما يقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية.
ولفتت الإدارة التنفيذية للانتخابات أن اهتمام المواطنين بمراجعة مركز الاتصالات للحصول على مختلف المعلومات يعكس حرص الناخب البحريني على تنمية ثقافته القانونية حول العملية الانتخابية.
وأشارت الإدارة التنفيذية للانتخابات كذلك إلى أن أبرز المكالمات التي تلقاها مركز الاتصالات كانت تتمحور حول الاستعلام عن مواقع اللجان الإشرافية، وجداول الناخبين، والتطوع، وأهلية الانتخاب والترشيح، وشروط الدعاية الانتخابية، وغيرها.
وأكدت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 بأن مركز الاتصالات سيواصل في تلقي مكالمات المتصلين لغاية اليوم الأخير في الاستحقاق الانتخابي، ليشكل إلى جانب الموقع الإلكتروني، واللجان الإشرافية، والحسابات الرسمية للانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي، واحداً من أهم قنوات الحصول على المعلومات الرسمية حول الانتخابات.
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