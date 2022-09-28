اخبار الخليج – مركز اتصالات الانتخابات يتلقى أكثر من 4200 اتصال منذ تدشينه

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الاتصالات‭ ‬‮«‬77277277‮»‬‭ ‬ومنذ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬تشغيله‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ولغاية‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬قد‭ ‬تلقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4200‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الاتصالات‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬لاستقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬الرسمية‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬ويدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موظفين‭ ‬مؤهلين‭ ‬ومدربين‭ ‬للرد‭ ‬والإجابة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬استفسارات‭ ‬المتصلين‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات،‭ ‬يعمل‭ ‬يومياً‭ ‬وخلال‭ ‬العطل‭ ‬والإجازات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وذلك‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ ‬ولغاية‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬خدماته‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭.‬

ولفتت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬المواطنين‭ ‬بمراجعة‭ ‬مركز‭ ‬الاتصالات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المعلومات‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الناخب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬ثقافته‭ ‬القانونية‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬المكالمات‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬مركز‭ ‬الاتصالات‭ ‬كانت‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬اللجان‭ ‬الإشرافية،‭ ‬وجداول‭ ‬الناخبين،‭ ‬والتطوع،‭ ‬وأهلية‭ ‬الانتخاب‭ ‬والترشيح،‭ ‬وشروط‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬2022‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬الاتصالات‭ ‬سيواصل‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬مكالمات‭ ‬المتصلين‭ ‬لغاية‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي،‭ ‬ليشكل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬واللجان‭ ‬الإشرافية،‭ ‬والحسابات‭ ‬الرسمية‭ ‬للانتخابات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬قنوات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الرسمية‭ ‬حول‭ ‬الانتخابات‭.‬