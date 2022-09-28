السعوديه مجموعة الدباغ تهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - هنأت مجموعة الدباغ القابضة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسا لمجلس الوزراء. وتمنت مجموعة الدباغ القابضة لولي العهد دوام التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه، وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

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