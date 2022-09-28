السفير آل جابر يلتقي بأعضاء مركز الحوار الإنساني في جنيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر , في مقر البرنامج بالرياض اليوم , أعضاء من مركز الحوار الإنساني في جني.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم جهود للسلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.كما بحث اللقاء الاحتياجات الإنسانية والتنموية في اليمن بما يسهم في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها خدمة للشعب اليمني الشقيق وبما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب اليمني ويحقق سبل العيش الكريم له ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.

واستعرض اللقاء دعم المملكة المقدم إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة والمستمر منذ عقود، كما تطرق اللقاء إلى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن.