محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال المستشار الأسري غازي الحارثي، اليوم، إن الترويج لقضايا الخلع بمبالغ زهيدة هو تفريق للأسرة واستهدافها تفكيك المجتمع.
وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المملكة تعمل اليوم على بناء مجتمع قوي، وتدعم الأسرة بصوت قوي، وفتحت مجالات كثيرة لتنمية المجتمع.
وبين أن التغريدات التي تروج “للخلع”مثل السم، يجب الحذر الشديد منها، خصوصا وأن معدلات الزواج تأخرت كثيرا، وارتفعت معدلات الطلاق، ولا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في ذلك “فقد خربت علينا بيوتنا وواقعنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مستشار أسري يعلق على «الترويج للخلع»: «مواقع التواصل خربت الواقع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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