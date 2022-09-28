اخبار الرياضه السعوديه رئيس مجلس جمهور القادسية لـ«عكاظ»: الإدارة همشتنا

محمد بن مسعود - الدمام - في ظل التغيرات التي شهدها الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بإقالة الجهاز الفني الذي يشرف عليه المدرب الوطني خالد العطوي، استغرب عدد من القدساويين عدم إقالة المشرف على فريق كرة القدم تركي آل جحلان والجهاز الإداري بالكامل في ظل تدهور وضع الفريق خلال الفترة الماضية، لتبرز مطالب بالبحث عن جهاز إداري جديد خصوصاً وأن القادسية يمتلك العديد من الأسماء الإدارية المميزة مثل أحمد البيشي ومحمد الضلعان وغازي عسيري وبندر الخالدي والعديد من الأسماء الأخرى، والتي تمتلك الخبرة الكافية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان رئيس نادي القادسية أحمد غدران قد وقع رسمياً مع المدرب التونسي الحبيب بن رمضان صاحب الـ 52 عاما، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

من جهته، أبدى رئيس مجلس جمهور نادي القادسية سامي الشامي استياءه من تهميش دور مجلس الجمهور من قبل إدارة النادي، وقال الشامي في حديثه لـ«عكاظ» منذ قدوم الإدارة الحالية لم تعقد معنا أي اجتماع أو جلسة لمناقشة دور مجلس الجمهور، والاستماع لمطالب المجلس والتأكيد على دوره المهم من حيث دعم اللاعبين خلال المباريات وتحفيز الجماهير بالحضور لمتابعة المباريات خصوصاً المقامة في مدينة الخبر، مضيفا «كنت أتمنى أن يكون هناك تواصل مع رئيس النادي أحمد غدران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بمجلس الجمهور فكلنا في خدمة القادسية».