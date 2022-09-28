اخبار الرياضه السعوديه أخضر الشطرنج يشارك في «الآسيوية»

محمد بن مسعود - الدمام - وصل وفد المنتخب السعودي للشطرنج إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في بطولة آسيا للشطرنج التي انطلقت اليوم (الأربعاء) وحتى الخميس القادم.

وترأس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج جراح الشمري، إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمكون من الإداريين عبدالله العصيمي ومصطفى الفهد، والمدير الفني للاتحاد عبدالرحمن مسرحي واللاعبة أفنان القبيشي، واللاعبين عماد خياط وأحمد الحارثي، إضافة إلى مشاركة الحكم السعودي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله خياط في البطولة. وتقام منافسات البطولة في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة أكثر من 204 لاعبين ولاعبات يمثلون 23 دولة من مختلف أقطار العالم وهي: السعودية، البحرين، الهند، إيران، العراق، الأردن، اليابان، كازاخستان، قرغيزستان، الكويت، لبنان، ماليزيا، نيبال، باكستان، الفلبين، فلسطين، قطر، سريلانكا، طاجيكستان، سورية، الإمارات واليمن، إضافة إلى سلطنة عمان الدولة المستضيفة.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي بالبطولة وحرصهم في الاتحاد على المشاركة فيها نظرا لأهمية احتكاك اللاعبين واللاعبات مع كوكبة النجوم المشاركة في هذا المحفل الآسيوي.

وقال: المنتخب السعودي أكمل جاهزيته للمشاركة في هذه البطولة الآسيوية وكل أمنياتنا للبعثة بالتوفيق وتحقيق النتائج الجيدة في البطولة. وخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية لرفع الثقافة الفنية، وتزويدهم بكافة مستجدات إستراتيجيات اللعب، وجميع عناصر الأخضر السعودي يتطلعون إلى تقديم مستويات فنية جيدة خلال منافسات البطولة، لاسيما أن منهم من الخليج 365 له المشاركة في مثل هذه البطولات القوية، وستكون هذه المشاركة الآسيوية إضافة جيدة والتنافس بقوة في مختلف فئات البطولة، وتحسين التصنيف الدولي والآسيوي واكتساب الخبرات الفنية المطلوبة من أقرانهم باقي اللاعبين.