اطَّلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.. وزير “الصناعة” يزور مقري مايكروسوفت وأمازون (صور)

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زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدداً من مقرات الشركات الأمريكية العملاقة المتخصصة في مجال التكنولوجيا.
وتفقد الخريف برفقة عدد من قيادات الوزارة مقر شركة مايكروسوفت في كاليفورنيا، واطَّلع على الحلول التقنية التي تقدمها الشركة في قطاع التعدين، وأبرز استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع ومستقبل المصانع.
كما زار الخريف مقر شركة أمازون في كاليفورنيا، وشهدت الزيارة محاضرة تعريفية عن ثقافة الابتكار في الشركة الأمريكية.
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Source akhbaar24
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