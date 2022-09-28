منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعقد ورشة عمل مع الصندوق السعودي للتنمية لبحث سبل التعاون المشترك

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المناطق_واس

عقدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية ورشة عمل مع الصندوق السعودي للتنمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ومواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030.

واستعرضت المنظومة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من برامج ومبادرات ومشروعات كبرى تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، والارتقاء بخدمات النقل ووسائله، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، إلى جانب تمكين عدد من قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية.

كما قدم الصندوق السعودي للتنمية عرضًا مرئيًا عن النشاط الإنمائي للصندوق وما يقدمه من مشروعات وبرامج إنمائية في القطاعات التنموية التي تشمل البنية التحتية والنقل والمواصلات وغيرها من القطاعات، إذ قدّم الصندوق منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عامًا، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 84 دولة نامية حول العالم، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الورشة نوقشت الأهداف المشتركة والفرص الحيوية في التعاون بين الجانبين التي تسهم في تحقيق الإنجازات المرجوة، وتمكّن المنظومة من مواصلة تنفيذ مستهدفاتها الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، وصولا إلى تعزيز دور المملكة التنموي لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.

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Source almnatiq

