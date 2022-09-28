لتعزيز صناعة النقل الجوي.. المملكة تشارك في الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة الإيكاو

︎

.



ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بمونتريال في كندا، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعضوية عدد من المسؤولين.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز صناعة النقل الجوي عالمياً واتخاذ خطوات فعالة من خلال إطلاق المبادرات وتوقيع اتفاقيات الشراكات، واتباع السياسات المرنة للسفر الجوي، وتنمية سوق السفر بين المملكة ودول العالم عبر أكثر من 40 اجتماعاً ثنائياً، وأكثر من 20 حفل استقبال مقرراً أثناء هذا الحدث الذي يعقد كل 3 أعوام.

وقال الجاسر إن للمملكة دوراً ريادياً في مجال صناعة الطيران يتجسد بعضويتها في مجلس الإيكاو وشراكتها الراسخة في الجمعية العمومية الـ41، مبيناً أن المملكة تهدف في إطار تحقيق “رؤية المملكة 2030″، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى تحويل وتطوير قطاع الطيران المدني ورفع مستوى التجارة الدولية.

يُذكر أن الدورة الـ41 من الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو بدأت أمس، وتنتهي يوم الجمعة 7 أكتوبر بمشاركة 187 دولةً عضواً، وأكثر من 60 وزيراً، ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت لاختيار مجلس الإيكاو لمدة 2022 – 2025، علماً أن هذا المجلس يتألف من 36 عضواً، ومنهم المملكة في المجلس الحالي.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

