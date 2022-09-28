الأكاديمية المالية شريك تنمية القدرات في ندوة التأمين السعودي السادسة

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المناطق_واس

شاركت الأكاديمية المالية اليوم في فعاليات ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة، بصفتها شريك تنمية القدرات، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، حيث سلطت الضوء على أهمية بناء القدرات الوطنية في قطاع التأمين، وإعداد قادة المستقبل الماليين، ورفد السوق المالي السعودي بخبراء وطنيين قادرين على الإسهام في الخطط الوطنية للاتقاء بواقع قطاع التأمين إلى المستويات العالمية، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.

وقال المدير العام للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان: “اكتسبت مشاركتنا في فعاليات ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة أهمية؛ كونه واحداً من أهم الملتقيات الإقليمية في مجال التأمين، وملتقى للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي، ومنبراً مهماً وحيوياً لعرض التحديات والاستفادة من التجارب الدولية وأهم القضايا الحيوية التي يشهدها القطاع مثل “النمو الاقتصادي وتطورات صناعة التأمين”، و”التقنية التأمينية وقيمتها المضافة”، و”فرص وممكنات نمو قطاع التأمين السعودي”.

وأضاف : “ويتمثل دور الأكاديمية الرئيس اليوم في تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي؛ وذلك لرفد السوق المالي السعودي بخبراء وطنيين قادرين على الإسهام في الخطط الوطنية للاتقاء بواقع قطاع التأمين أحد القطاعات الفرعية المهمة في القطاع المالي”.

فيما شهد جناح الأكاديمية في المعرض المصاحب للندوة إقبالًا من المختصين والزوار، حيث شهد الجناح التعريف بأهم البرامج التدريبية لقطاع التأمين، فضلاً عن استعراض أبرز الشهادات المهنية في التأمين التي تسهم في تعزيز فرص الالتحاق بالقطاع.

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Source almnatiq

