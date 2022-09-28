رئيس ديوان المحاسبة يرأس اجتماع لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة “الإنتوساي”

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رأَس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التاسع عشر للجنة، بمشاركة نائب رئيس اللجنة جين دودارو المراقب العام لمكتب المساءلة بالولايات المتحدة الأميركية وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول “روسيا الاتحادية، والإمارات، والنمسا، وجنوب أفريقيا، والهند، والسويد، والنرويج، والبرازيل”.

وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها: تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية، حيث استُعرِضت ونُوقِشت تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).

كما اعتُمِدت خلال الاجتماع الخطة الإستراتيجية للإنتوساي للمدة (2023 – 2028م)، وتقرير تقويم الأداء والمساءلة عن المدة (2017 – 2022م).

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة، إضافةً إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى أيضاً منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيساً للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين.

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Source almnatiq

