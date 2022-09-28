صحي الشقيق يحتفل باليوم الوطني 92

وتضمن الاحتفال تقديم الهدايا والورود للمراجعين والزوار، وتزيين أروقة المركز بالأعلام وشرائط الزينة والبالونات، التي تحمل جميعها شعارات الولاء والوفاء للوطن العزيز.
وتجول آل سالم على قسم الأسنان والأشعة والصيدلية، واستمع إلى شرح من مدير مركز صحي الشقيق ابراهيم أبو داحي، عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.
يذكر أن صحي الشقيق يقدم خدماته لأكثر من 30 قرية بمركز الشقيق، ويشهد كثافة كبيرة من المراجعين طوال فترات الأسبوع، بالإضافة إلى الاستعدادات لموسم الشتاء.
من جهة أخرى نفذت مدرسة تحفيظ الشقيق الابتدائية والمتوسطة، الفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول المتوسط، وبالتعاون مع مركز صحي الشقيق، حيث تم الكشف على الطلاب وأخذ الوزن والطول، بحضور مدير المدرسة وإشراف من الموجه الصحي.
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