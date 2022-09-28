مناقشة سبل التعاون بين الهلال الأحمر ومطار نجران

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أمير جازان يدشن مشاريع لتعليم صبيا بـقيمة 457 مليون ريال
رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أمس، احتفال إدارة تعليم صبيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92، تحت...
صحي الشقيق يحتفل باليوم الوطني 92
احتفل المركز الصحي في مركز الشقيق باليوم الوطني الثاني والتسعين، بحضور رئيس المركز أكرم آل سالم، ومدير شرطة الشقيق النقيب سليمان...
أكبر قفزة تاريخية منذ عقدين.. السعودية تتقدم 39 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية
حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، حيث...
أهالي ظهران الجنوب يحتفون باليوم الوطني الـ92
شاركَ أهالي محافظة ظهران الجنوب في الاحتفال الرسمي الذي نظمته إدارة التعليم بمشاركة البلدية وجمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة...
تغيير مسمى تطبيق اعتمرنا إلى نسك
دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق "اعتمرنا" الذي أصبح باسم...
هيئة الصحفيين بمكة تحتفل بذكرى اليوم الوطني
احتفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 92 بحضور...
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