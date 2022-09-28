مناقشة سبل التعاون بين الهلال الأحمر ومطار نجران

أمير جازان يدشن مشاريع لتعليم صبيا بـقيمة 457 مليون ريال رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أمس، احتفال إدارة تعليم صبيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92، تحت... جازان : محمد الحسين جازان : محمد الحسين 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

صحي الشقيق يحتفل باليوم الوطني 92 احتفل المركز الصحي في مركز الشقيق باليوم الوطني الثاني والتسعين، بحضور رئيس المركز أكرم آل سالم، ومدير شرطة الشقيق النقيب سليمان... جازان: محمد الحسين جازان: محمد الحسين 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

أكبر قفزة تاريخية منذ عقدين.. السعودية تتقدم 39 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، حيث... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

أهالي ظهران الجنوب يحتفون باليوم الوطني الـ92 شاركَ أهالي محافظة ظهران الجنوب في الاحتفال الرسمي الذي نظمته إدارة التعليم بمشاركة البلدية وجمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة... ظهران الجنوب: عوض فرحان ظهران الجنوب: عوض فرحان 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

تغيير مسمى تطبيق اعتمرنا إلى نسك دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق "اعتمرنا" الذي أصبح باسم... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

هيئة الصحفيين بمكة تحتفل بذكرى اليوم الوطني احتفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 92 بحضور... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 02 ربيع الأول 1444 هـ 02 ربيع الأول 1444 هـ

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