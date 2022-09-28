شكرا لقرائتكم جمعية الطيران السعودية تعتمد هيكلها وخطة عملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

استكمال الهيكل التنظيمي

الرياض - محمد الوسيري - عقدت الجمعية العمومية لجمعية الطيران السعودية اجتماعها مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بفندق الفورسيزونز بمدينة الرياض. وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية لمدة أربع سنوات، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني. وهنأ سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية الأعضاء الجدد، راجيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم، في ظل الدور المأمول من الجمعية في أعقاب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من خسائر لحقت بقطاع الطيران، وما تتطلبه مرحلة التعافي من الجائحة من وجود منظمات على غرار الجمعية للمساهمة في مساعدة الشركات الوطنية للوصول إلى تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب دعم نجاح المبادرات الوطنية لتطوير قطاعات الطيران المدني المختلفة.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على استكمال هيكله التنظيمي، والتعديل الذي طرأ على أعضائه في ضوء انتخابات الجمعية العمومية. واعتمد تعيين المديرين التنفيذيين لإدارة الجمعية وإجازة الهيكل الإداري للجمعية، والموافقة على اللجان المتخصصة، والاطلاع على اللائحة الفنية للقطاع غير الربحي المعتمدة من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني.

جمعية الطيران السعودية

جمعية الطيران السعودية

واطلع المجتمعون على اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي المجازة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والموافقة على ميزانية الجمعية ورسوم الاشتراكات فيها، وإقرار خطة العمل المقترحة للربع الرابع من عام 2022م. ونوقش خلال الاجتماع السبل الكفيلة بأوجه التعاون بين الجمعية والشركات الوطنية والعمالية بما يسهم في دعم المحتوى المحلي لصناعة الطيران، والموافقة على مناقشة مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية “تايمز أيرو سبيس” المتخصصة في تنظيم وتغطية معارض الطيران حول العالم، إلى جانب بحث آفاق التعاون والتنسيق مع منظمة المرأة في عالم الطيران وإطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية.يذكر أنهي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب القرار الوزاري لتنفيذ مهام مهنية وطنية في قطاع صناعة الطيران من ضمنها المساهمة في رفع مستوى السلامة والأمن تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني وفقًا لمعايير الطيران العالمية والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العالقة بهدف المساهمة في تطوير صناعة الطيران، والإسهام في دعم الاستثمار في قطاع الطيران بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.