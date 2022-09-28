محمد بن مسعود - الدمام - عقدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة اجتماعاً مع سعادة السيد ساندياجا اونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي بإندونيسيا، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات يوم السياحة العالمي المقام في جزيرة بالي بإندونيسيا تحت شعار “إعادة التفكير في السياحة”، الذي نظمته المنظمة العالمية للسياحة.

وخلال اللقاء، جرى خلاله استعراض العديد من أوجه التعاون المشترك بما فيها التعاون في المجال السياحي بين البلدين.كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجال التدريب السياحي والتعليم السياحي والفندقي، وتبادل التجارب الناجحة في المجال السياحي، والتعاون والمشاركة في المعارض الدولية التي ينظمها كل من الطرفين داخلياً، إضافة إلى تبادل الخبرات الخاصة بالأنشطة والمهن السياحية وحوافز الاستثمار في المجال السياحي.

وعبرت الصيرفي عن شكرها وتقديرها لحسن استضافة المؤتمر، والذي أكد حرص جمهورية اندونيسيا الصديقة على تعزيز أطر التعاون بمختلف القطاعات السياحية بين دول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزيرة السياحة تتباحث سبل التعاون مع وزير السياحة الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.