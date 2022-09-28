وزارة التعليم تدشن فعاليات منتدى الوعي الفكري بالجامعات تحت عنوان “الوعي بتاريخنا الوطني”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشنت وزارة التعليم ممثلة في مركز الوعي الفكري أمس فعاليات منتدى الوعي الفكري، بإقامة محاضرة تحت عنوان “الوعي بتاريخنا الوطني”، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ92.

وأوضح المستشار والمشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم الدكتور فهد بن مطلق العتيبي أن الوزارة تهدف من خلال منتدى الوعي الفكري إلى تحصين منسوبي الجهات التعليمية فكرياً ضد التيارات المختلفة، ونشر الوعي بمفهومه العام، وكذلك بناء شخصية وطنية معتزة بتاريخها المجيد وحاضرها الزاهر، إلى جانب فتح قناة للتواصل مع منسوبي المؤسسات التعليمية وطلابها.

وأشار إلى أن مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم يعمل مع إدارات التعليم والجامعات على تعزيز الوعي الفكري، وضمان سلامة المناهج التعليمية فكريا، إضافة إلى سلامة البيئات التعليمية، بما يعزز الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، ويضمن الأمن الفكري سواء للطالب أو المعلم.