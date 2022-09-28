اخبار الخليج – الداخلية: القبض على 54 أفريقياً من مخالفي شروط الإقامة

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية وفي إطار حفظ النظام ومكافحة الجريمة تمكنت من القبض على (54 شخصا) يحملون جنسيات أفريقية مختلفة من مخالفي أنظمة وشروط الإقامة المقررة في مملكة البحرين .
وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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