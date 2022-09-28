اخبار الخليج – طلبة «الأهلية» يحتفلون بمناسبة اليوم الوطني السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل طلبة الجامعة الأهلية بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في حفل نظمته عمادة شئون الطلبة بالتعاون مع مجلس الطلبة وبمشاركة عدد من الطلبة السعوديين بالجامعة.

وبهذه المناسبة قدم الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى مقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود وإلى عموم أبناء الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وأضاف: تستعيد هذه المناسبة كل المشاعر الفياضة اتجاه المملكة العربية السعودية وجهودها الخيرة على المستوى الوطني والعربي والإسلامي بشكل عام، كما أنها فرصة للاحتفال بالانجازات التي حققتها المملكة، لتكون مناسبة لتعزيز قيم الولاء والانتماء لأوطاننا الخليجية وقياداتنا الحكيمة».

وأكد البروفيسور الحواج أن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة فرصة لاستحضار العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، واستعراض ما تشهده هذا العلاقة من ازدهار بفضل دعم قيادة البلدين الشقيقين وروح المحبة التي تجمع شعبيهما.

ومن جهته أكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي حرص طلبة وأساتذة الجامعة على الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي انطلاقا من العلاقة الاخوية المتينة التي تربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، المتجذرة بروابط الأخوة ووشائج القربى والانجازات الحضارية المشتركة للبلدين الشقيقين، معبرا عن اعتزاز الجامعة بالدعم والمساندة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين على مختلف الأصعدة.

إلى ذلك، عبر طلبة الجامعة عن فرحتهم بهذا اليوم الوطني عبر خطابات وكلمات الولاء والامتنان، والأنشطة والمسابقات التي تضمنت ترديد الأناشيد الوطنية السعودية ورفع الأعلام وتنظيم المسابقات الثقافية التي تعرف بإنجازات المملكة وتاريخها العريق.