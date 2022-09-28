ستاب تعلن تشكيل أخضر السيدات في مواجهته الودية الثانية ضد بوتان

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للسيدات، التشكيل الذي سيخوص مواجهة بوتان الودية، في معسكره الإعدادي، الذي يستمر حتى 29 من شھر سبتمبر الجاري.

وجاء تشكيل الأخضر للسيدات على النحو التالي:

يذكر أن المنتخب السعودي للسيدات، تعادل مساء السبت الماضي، في المباراة الأولى أمام نظيره بوتان وديًا، بنتيجة 3- 3، في معسكره الإعدادي، الذي يستمر حتى 29 من شھر سبتمبر الجاري.



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Source akhbaar24

