منسوبو الفتح يزورون لاعب البراعم محمد الخلف

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زار مدير العلاقات العامة بنادي الفتح، عبدالرحمن المحيش لاعب البراعم محمد الخلف بعد إجراء عمليه تكللت بالنجاح ولله الحمد. ونقل المحيش تحيات الإدارة متمنيًا الشفاء العاجل للاعب وعودته سريعاً لصفوف النموذجي. يذكر أن زيارة منسوبي نادي الفتح لـ “الخلف” جاءت بعد ايام من زيارة لاعب كرة السلة فئة البراعم خالد الهبوب “محارب السرطان” في منزله للإطمئنان على صحته.

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