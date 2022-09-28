كيف خيّب «آيفون 14» آمال عملاق التكنولوجيا «آبل»؟

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قررت شركة آبل التخلي عن خططها لزيادة إنتاجها من أجهزة آيفون 14 الجديد، وذلك إثر فشل الارتفاع المتوقع في الطلب، حسبما أفادت بلومبيرج.

وكشفت بلومبرج عن أن الشركة طلبت من الموردين الحد من الجهود المبذولة لزيادة تجميع منتجات آيفون 14 بما يصل إلى 6 ملايين وحدة في النصف الثاني من هذا العام.

وذكر التقرير أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا استهدفت إنتاج 90 مليون هاتف فقط لهذه الفترة، وهو نفس الرقم تقريبًا كما كان عليه الإنتاج قبل عام، وبما يتماشى مع توقعات آبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن الطلب على طرازات iPhone 14 Pro الأعلى سعرًا أقوى من الإصدارات ذات المستوى الأقل، ويقوم مورد واحد على الأقل من آبل بتحويل الطاقة الإنتاجية من أجهزة آيفون منخفضة السعر إلى الطرز المتميزة.

من جانبها؛ قالت شركة آبل هذا الأسبوع إنها ستبدأ في تصنيع آيفون 14، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، في الهند، حيث يعمل عملاق التكنولوجيا الأمريكية على نقل بعض إنتاجه بعيدًا عن الصين.

وتعاني الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، من ركود اقتصادي أضر بصانعي الأجهزة المحمولة المحليين، وأثر أيضًا على مبيعات آيفون.

وانخفضت مشتريات سلسلة آيفون 14 خلال الأيام الثلاثة الأولى من توفرها في الصين بنسبة 11% عن سابقتها في العام الماضي، وفقًا لمذكرة Jefferies الصادرة يوم الاثنين.

كما تم كبح الطلب العالمي على الإلكترونيات الشخصية، بسبب ارتفاع التضخم ومخاوف الركود والاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

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Source almnatiq

