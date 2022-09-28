“أخضر الطاولة” يستدعى ثنائي الفتح للمشاركة في المونديال

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استدعى المنتخب السعودي لكرة الطاولة لاعبي نادي الفتح عبد العزيز بوشليبي و سالم السويلم للمشاركة في بطولة العالم بالصين 2022.
وساهم بوشليبي والسويلم في تأهل الأخضر للمونديال بعدما شاركا معه خلال منافسات البطولة الآسيوية التي أقيمت في الدوحة، كما حققا معه الميدالية الفضية ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.
يذكر أن مونديال الطاولة سيقام خلال الفترة من 31 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبل.
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Source akhbaar24
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