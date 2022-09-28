بعد تحويله إلى “نسك”.. “اعتمرنا” شهد تسجيل 21.5 مليون حاج ومعتمر وإصدار نحو 35 مليون تصريح

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دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة وخارجها، للاستفادة بتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات إلكترونيًا، عبر تطبيق “نسك” المحدث، (اعتمرنا) سابقًا.

ويتزامن تحويل تطبيق “اعتمرنا” لاسم “نسك” مع إتاحة مواعيد أداء العمرة الجديدة لشهر ربيع الأول من العام الجاري 1444هـ، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وشهد تطبيق اعتمرنا، منذ إطلاقه، تسجيل أكثر من 21.5 مليون حاج ومعتمر، وإصدار أكثر من 34.4 مليون تصريح لأداء نسك العمرة، علاوة على إصدار 6.4 مليون تصريح للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، فيما بلغ إجمالي أعداد جنسيات ضيوف الرحمن المسجلين في التطبيق 213 جنسية من جميع دول العالم.

وتُمكن منصة “نسك” الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.

فيما ستستمر منصة “مقام” في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى “نسك” في مرحلة لاحقة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أطلقت، (الإثنين) الماضي، المنصة الموحدة نسك، لتيسير إجراءات قدوم المعتمرين لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم.





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Source akhbaar24

