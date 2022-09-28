شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الإماراتي على رادار التعاقد مع أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة البيان الإماراتي عن تعاقد نادي الوحدة الإماراتي الرسمي مع الجناح المصري أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى تعزيز الخط الأمامي للفريق، على أن تكون الصفقة لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع الكشف باقي البنود مع إعلان التعاقد الرسمي.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى خوض هذه التجربة الجديدة، ليضمن حجز مكان داخل المنتخب المصري تحت القيادة الفنية للبرتغالي فيتوريا، بعدما سبق للاعب التواجد مع المنتخب الدولي تحت القيادة الفنية ل كارلوس كيروش.



أسباب دفعت نادي الوحدة لضم رفعت!

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الوحدة الإماراتي عن السبب الرئيسي، الذي دفع الفريق للتفكير فى الجناح المصري، حيث أكد المصدر أن الفريق يتابع اللاعب منذ البطولة العربية السابقة، والتي تألق فيها النجم المصري مع منتخب الفراعنة، قبل الخروج من الدور قبل النهائي أمام تونس.

كما أشار أن اللاعب يقدم مستوي ثابت مع فيوتشر خلال الفترة السابقة، بعدما تألق اللاعب بشكل ملفت تحت القيادة الفنية للمدرب المصري على ماهر، والذي تمكن من قيادة الفريق لإنهاء مسابقة الدوري فى المركز الخامس والمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، إضافة إلى قيادة الفريق للفوز بكأس الرابطة المصرية.



لماذا جاء التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة؟

ويخشي فريق الوحدة الإماراتي من تراجع مستوي اللاعب خلال منافسات هذا الموسم، مما جعلهم يفضلون التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، إضافة أن الجهاز الفني لنادي فيوتشر رفض التفريط فى اللاعب بصورة نهائية، خاصة أن الفريق مقبل على معترك أفريقي صعب، ويسعي للحفاظ على كافة نجومه.