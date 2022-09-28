شكرا لقرائتكم تكليف الفقيه بمهام رئيس سابك التنفيذي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سابك عن تكليف المهندس عبدالرحمن صالح الفقيه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة بحسب نبأ عاجل أوردته قناة الإخبارية عبر حسابها العاجل على تويتر. رحلة الفقيه في سابك انضم المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه إلى الشركة قبل أكثر من 35 عامًا، حيث بدأ مسيرته المهنية في الشركة كمهندس مشاريع، وفي 15 أكتوبر 2016م تسلم منصبه الحالي نائبًا للرئيس التنفيذي للبتروكيماويات، بعد أن قامت ( سابك ) بدمج وحدتي العمل الاستراتيجيتين للبوليمرات والكيماويات معًا ضمن وحدة عمل استراتيجية واحدة. قبل تولي منصبه الحالي عمل نائبًا للرئيس التنفيذي لوحدتيْ البوليمرات والكيماويات المتخصصة. كما شغل العديد من المناصب القيادية في الشركة، بما في ذلك نائب رئيس وحدة أعمال البولي إيثيلين (منخفض الكثافة/منخفض الكثافة الخطي)، والمدير العام للعمليات والتخطيط لوحدة الأعمال الاستراتيجية للكيماويات الأساسية، والمدير العام لوحدة أعمال الأوكسيجينات.