لهذا السبب.. وزارة التجارة تستدعي 3643 مركبة Terrain GMC

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,643 مركبة Terrain” GMC” لعام 2012 – 2017.
وجاء الاستدعاء لوجود خلل في العاكس الداخلي للأنوار الأمامية؛ قد يؤدي إلى التأثير على الرؤية لدى مرتادي الطريق مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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