سمو أمير مكة المكرمة يستقبل القنصل الفرنسي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة القنصل العام لجمهورية فرنسا كاترين قرم كمون. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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