القبض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة لسرقتهم قواطع كهربائية ونحاسية والمتاجرة بها بمنطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، لسرقتهم قواطع كهربائية ونحاسية من مبانٍ قيد الإنشاء والمتاجرة بها. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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