جميعة الإعلام السياحي تعقد ورشة حول “تنشيط السياحية” بالتعاون مع هيئة الصحفيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

عقدت جمعية الإعلام السياحي بالتعاون مع هيئة الصحفيين بالرياض ورشة تضمنت مفاهيم وأسس دور الإعلام السياحي وتنشيط حركة السياحة.

وتحدث خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي عن مفهوم الإعلام السياحي ورسائله وأهدافه وفق رؤية ٢٠٣٠ والسعي إلى بناء محتوى إعلامي يواكب تطلعات القيادة والجهود المبذولة في جعل السياحة رافد أقتصادي هام .

من جانبه تحدث الدكتور أحمد العمير مستشار الجمعية عن أهمية الإعلام السياحي كأحد فروع الإعلام المتخصص والذي يتم بصورة مؤسسية ممنهجة عبر أساليب ووسائل فنية متعددة كما تحدث عن صناعة السياحة والفرق بين صياغة الخبر الإعلامي وصياغة الخبر الإعلامي السياحي وكيفية ذلك ثم استعرض أبرز الوظائف والأدوار العامة والخاصة للإعلام السياحي باعتباره أحد أذرع صناعة السياحة و شريك مهم و مؤثر.

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وتسعى كلاً من جمعية الإعلام السياحي وهيئة الصحفيين ومن خلال تعاون مشترك بينهما الى أعلام متخصص يخدم قطاع السياحة ويعطي صورة إيجابية عن مقومات الوطن ومختلف الأنماط السياحية التي يزخر بها .