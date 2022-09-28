شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتصدى للاتحاد بقرار وعرض تاريخي لنجمه قبل الرحيل المجاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحرك نادي التعاون السعودي للتصدي ضد محاولات نادي اتحاد جدة، للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يحاول خطف سميحان النابت مجانًا من التعاون

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى رغبة العميد في استغلال انتهاء عقد سميحان النابت لاعب التعاون بنهاية الموسم الجاري، للحصول على توقيعه بشكل مجاني.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، أن إدارة نادي التعاون تكثف محاولات تأمين استمرار سميحان النابت نجم الفريق الأول لكرة القدم، خوفًا من رحيله بعد العروض المغرية التي تصل إليه للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وتابعت: "إدارة النادي السكري، تبذل جهودًا جبارة عن طريق عبد العزيز الحميد العضو الذهبي للنادي، لإقناع النابت بالاستمرار مع الفريق وتمديد عقده لمدة موسمين على الأقل".

وأضافت: "الإدارة عرضت على اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى ثلاثة ملايين ريال من أجل إقناعه بالاستمرار وعدم الإلتفات للعروض التي تصل إليه في الفترة الأخيرة، وأبرزها من الاتحاد الذي يحاول خطفه".

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد قدم عن طريق وسطاء عرضا للتعاقد مع سميحان النابت، بقابل مادي يتخطى أربعة ملايين ريال في الموسم، بالإضافة إلى فيلا وسيارة.

وأكملت: "عرض الاتحاد لم يرتقي إلى الدرجة الرسمية خاصة أن سميحان النابت لم يدخل الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض، خاصة أن عقده ينتهي بعد 9 أشهر فقط، مما يجعل رحيله عن السكري في الصيف المقبل"

ويستعد التعاون لمواجهة الهلال، الأحد المقبل في ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.