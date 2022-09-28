غرفة جدة تنظّم ملتقى التوظيف النوعي “كفاءات” غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

تنظّم غرفة جدة غداً، ملتقى التوظيف النوعي “كفاءات” بالتعاون مع مبادرة سابك الوطنية “نساند” وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبمشاركة عدد من الشركات والمنشآت الكبرى، لمدة يومين، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويستعرض الملتقى، الفرص الوظيفية في مجالات عدة منها الهندسة، والتخصصات الصحية “التمريض والصيدلة” والسياحة، والفندقة، والأمن والسلامة والجودة، والتأمين، والتسويق، والمحاسبة، والتصميم الجرافيكي.

ويستهدف الملتقى، الذي سيتضمن تنظيم ورش عمل توعوية، الشباب والفتيات الباحثين عن العمل، بهدف رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بكوادر وطنية مؤهلة.