شكرا لقرائتكم مكة المكرمة أعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة. وقال المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى إن مكة المكرمة سجلت 44 درجة مئوية، تليها ينبع 42 درجة مئوية، ثم جدة 41 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والدمام والعلا والأحساء 39 مئوية ثم جازان ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج 38 مئوية. الحرارة الصغرى: وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها كأدنى درجة جرارة بـ16 مئوية تليها الباحة 17 درجة، ثم طريف 18 مئوية، وبعدها القريات مسجلة 19 درجة مئوية. طقس اليوم: وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير. في حين تنشط الرياح السطحية التي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.