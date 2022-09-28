شكرا لقرائتكم محمد بن زايد يهنئ محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - بارك رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد تعيينه رئيساً للوزراء.
تهنئة للحكومة:
كما بارك رئيس الإمارات في تغريدة له عبر تويتر، للأمير خالد بن سلمان بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، وأعضاء الحكومة السعودية
الجديدة على الثقة الكبيرة التي نالوها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
نهضة شاملة:
وقال محمد بن زايد: تمنياتي لهم التوفيق في خدمة المملكة، ومواصلة مسيرة نهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء.
أمر ملكي:
وصدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
محمد يوسف
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