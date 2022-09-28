فريق طبي بمستشفى الملك سلمان ينقذ مولوداً من مرضٍ عصبي نادر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ طفل حديث الولادة يبلغ من العمر تسعة أيام؛ يعاني من مرض تشقق العمود الفقري.

حيث أوضح قائد الفريق الجراحي استشاري مخ وأعصاب الأطفال د. أحمد الجشي أن الطفل كان يعاني من تشوه خلقي نادر بالعمود الفقري برز من خلاله جزء من الحبل الشوكي، حيث تم إجراء عملية جراحية له استغرقت ساعتين متواصلة تم من خلالها إصلاح التشقق وإغلاق فتحة الظهر، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وحالة الطفل حالياً مستقرة وفِي تحسن مستمر.

وذكر “د. الجشي” أن تشقق العمود الفقري (أو السنسنة المشقوقة) هي حالة صحية يتوقف فيها النخاع الشوكي عن النمو بصورة طبيعية مما قد يؤدي ذلك إلى حدوث تشققات داخله، وعادة ما يُعالج تشقق العمود الفقري لدى الأطفال بعد الولادة، لكن كلما تم علاج الحالة في مرحلة مبكرة كانت النتائج أفضل بالنسبة لحالة الطفل الصحية وحركته على المدى البعيد.

ويعد مستشفى الملك سلمان من منشآت تجمع الرياض الصحي الأول المتخصصة والمتقدمة بمختلف الجراحات، بوجود كفاءات طبية وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج، إضافة إلى استحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.