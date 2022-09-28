محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
نفذت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء 1,154 ساعة تطوعية، من خلال 12 فعالية أقامتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، وأتاحت خلالها 30 فرصة تطوعية، شارك فيها 324 متطوعاً ومتطوعة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أنس إبراهيم الشمري أن جمعية نماء التطوعية تركز وتسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي في أوساط المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع, مبيناً أن الفرص التطوعية بالجمعية متاحة لمختلف المستويات وبمختلف المهارات، ويتم توثيق الساعات التطوعية المكتسبة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية نماء برفحاء تنفذ 1154ساعة تطوعية بمشاركة 324 متطوعاً ومتطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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