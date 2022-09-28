جمعية نماء برفحاء تنفذ 1154ساعة تطوعية بمشاركة 324 متطوعاً ومتطوعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

نفذت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء 1,154 ساعة تطوعية، من خلال 12 فعالية أقامتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، وأتاحت خلالها 30 فرصة تطوعية، شارك فيها 324 متطوعاً ومتطوعة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أنس إبراهيم الشمري أن جمعية نماء التطوعية تركز وتسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي في أوساط المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع, مبيناً أن الفرص التطوعية بالجمعية متاحة لمختلف المستويات وبمختلف المهارات، ويتم توثيق الساعات التطوعية المكتسبة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.