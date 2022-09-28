الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء. وقالت: “إن هذه الثقة الملكية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، في سمو ولي عهده الأمين؛ تأتي معززة لما يتمتع به سموه من إخلاص وتفان وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، وهو ما برهن عليه ما يعيشه الوطن من تقدم ونماء وازدهار، وما تحقق له من مكانة دولية مرموقة”، سائلة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبلادنا وسائر بلاد المسلمين.

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