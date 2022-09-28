مركز الامتياز التجاري لمنشآت ينظّم لقاءات تعريفية للتعريف بنظام الامتياز التجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

ينظّم مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الأحد المقبل – عبر الاتصال المرئي-، سلسلة من اللقاءات التعريفية للتوعية والتثقيف عن الامتياز التجاري ونظامه ولائحته والخدمات والبرامج المقدمة من خلاله.

ويشمل اللقاء، التعريف بنظام ولائحة “الامتياز التجاري” وأهدافه وأبرز ملامحه، ودوره في حماية أصحاب ومانحي الامتياز التجاري في اتفاقية الامتياز التجاري، والتطرق لدور الامتياز التجاري في توسع المنشآت، والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، لدعم المنشآت بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف اللقاءات، الخدمات التي يقدمها مركز الامتياز التجاري، والمسارات المختلفة المتاحة لدعم توسع المنشآت، والاستثمار لرواد الأعمال.