محمد بن مسعود - الدمام - – أعداد البحرينيون بالقطاع الخاص ترتفع 104% لتتجاوز 98.9 ألف موظف

– تراجع معدل البطالة في البحرين لـ 5.7% مقارنة بـ 7.7% في أبريل 2021 أظهرت أرقام رسمية أرتفاع متوسط أجور البحرينين في القطاع الخاص بنسبة 112% خلال العقدين المنصرمين ليرتفع متوسط الأجور لنحو 455 دينار بحريني حتى العام 2020، مقارنةً بـ 210 دينار بحريني في العام 2000.

وبحسب أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يتجاوز إجمالي الموظفين البحرينين 98.9 ألف موظف بحريني حتى يونيو 2022 بنمو 104% خلال العقدين الماضيين، مقارنةً بأرقام العام 2000 والتي تجاوز إجمالي عدد الموظفين البحرينين في القطاع الخاص الـ 48.5 ألف موظف.

وتظهر البيانات الرسمية تراجع معدل البطالة في البحرين 5.7% معدل البطالة حتى يونيو 2022، مقارنة بمعدلات البطالة المسجلة في أبريل 2021 والبالغة 7.7%.

وتؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الحكومة اتخذت مبادرات لخفض معدلات البطالة، أبرزها: إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية خلال الجائحة، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف.

كانت هذه تفاصيل خبر متوسط أجور البحرينين بالقطاع الخاص يرتفع 112% لـ 455 دينار خلال عقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.