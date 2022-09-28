ملتقى “الحرمان الشريفان في العهد السعودي” يستعرض مراحل التوسعة وتطوير الخدمات في المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

استعرض مساعد الرئيس العام للشؤون التقنية والخدمية والميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي الخدمات المقدّمة للمصلين في المسجد النبوي ومراحل تطوّرها خلال العهد السعودي, وذلك ضمن الجلسة الثانية لملتقى “الحرمان الشريفان في العهد السعودي.. تشييد وإعمار وبناء وازدهار”, الذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وتطرّق الأيوبي خلال العرض المرئي لورقة العمل إلى جهود ومراحل إعمار وتوسعة المسجد النبوي, مشيراً إلى الصورة القديمة للمسجد النبوي ومراحل تطوّره, ومنظومة الخدمات المقدمة حالياً للمصلين في مجالات المرافق والسقاية والتطهير والنظافة, والصيانة والتشغيل,تنظيم وإحصاء الحشود, والخدمات الرقمية والذكية.

وتناول العناية الشاملة للزائر وخدمته منذ وصوله إلى المسجد النبوي, والعمل الإنساني الذي يقدّم منذ وصول الزائر إلى المطار أو القطار, وإرشاده في مواقف الحافلات وتنظيم الرحلات, وتقديم أفضل الخدمات بالعربات المتنقلة والكراسي المتحركة في ساحات المسجد النبوي وداخله, والعناية بإثرائه بالقراءة في المكتبة, وتهيئة الدروس العلمية, وحلقات التحفيظ, وتوفير الزيارة للمتاحف والمعارض له في منظومة شاملة من الخدمات تقدّمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة في المواقع التي يقصدها الزائر.