محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون اجتماعها الثالث والأربعين، يومي الثلاثاء والأربعاء 27 – 28 سبتمبر 2022م، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض. وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والعديد من الموضوعات التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ(43) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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