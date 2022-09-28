الدكتور الربيعة يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.

ونوّه معاليه بالثقة الملكية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي برهن خلال توليه موقع المسؤولية على كفاءة وحنكة إدارية وتميز لافت في قيادة الدولة نحو عملية تطوير تنموية حضارية كبرى شملت مختلف الميادين وفق رؤية المملكة 2030.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرفعة الوطن ونمائه وأن يواصل رحلة العطاء والإنجاز، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة.