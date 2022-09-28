الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال: “يشرفني أن أرفع إلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، أصدق التهاني والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأضاف سموه: ليس بغريب على سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – فهو خريج مدرسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وقائد رؤية المملكة 2030، والملهم الذي يتمتع بالنظرة الثاقبة، والقيادة الحازمة، لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي، وشعبه الكريم”.

ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية التي حظي بها سموه وزيرًا للدولة، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ودعا سموه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.