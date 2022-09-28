هيئة التراث: المواقع الأثرية المكتشفة داخل المملكة لا تتعدى 15%

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قال الدكتور جاسر الحربش، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، إن المواقع الأثرية داخل المملكة لا تتعدى أكثر من 15% من كنوز وآثار المملكة.

تعرف على عدد الكنوز المكتشفة في المملكة

واضاف خلال كلمته بمبتقس “موقع الجمل وأهميته الثقافية من منظور عالمية”، أن أكثر من 8000 موقع أثري بجانب أكثر من 1000 موقع عمراني، وهذه الأعداد قليلة، مؤكدًا أن هناك العديد من الجهود من أجل التوسع في اكتشاف العديد من كنوز المملكة.

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Source almnatiq

