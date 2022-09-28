وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

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رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، منوهاً بماتشهده من قفزات تنموية بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.
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Source almnatiq
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