︎ . يعلن البنك السعودي للاستثمار عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح التقديم لـ(حديثي التخرج أو ذوي الخبرة) لعدة وظائف شاغرة عبر معرض ومؤتمر خطوة للتوظيف، في مختلف المجالات والتخصصات. وظائف شاغرة بالبنك السعودي للاستثمار وكشف البنك السعودي للاستثمار عدة وظائف شاغرة بالإضافة إلى تحديد الشروط والتخضصات ورابط التقديم. المؤهلات والخبرات: أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية. المؤهل (الدبلوم / البكالوريوس / الماجستير). الدافع الذاتي والاستعداد لتعلم مهارات جديدة. الإبداع والاستباقية ومهارات التعامل مع الآخرين قوية. مهارات الاتصال والتفاوض والعرض الممتازة. مهارات الحاسب وبرامج مايكروسوفت أوفيس. إجادة اللغة الإنجليزية. طريقة التقديم: أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 سبتمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا). اقرأ ايضًا وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. الشروط ورابط التقديم ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بالبنك السعودي للإستثمار.. رابط التقديم والشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.